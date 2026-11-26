Elon Musk hat sein Versprechen verdoppelt, Aktien seines Raumfahrtunternehmens SpaceX an Kinder in den USA auszugeben. «Jedes Kind in Amerika wird zwei SpaceX-Aktien erhalten, eine von dem Unternehmen und eine von mir persönlich», kündigte Musk auf seiner Plattform X an. Der Anteil von SpaceX werde nächsten Monat übertragen, der andere nächstes Jahr im Juni.