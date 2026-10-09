An der Börse schickte die Mitteilung Aktien der grossen Mobilfunk-Anbieter auf Talfahrt. Der Kurs von AT&T fiel am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel um sieben Prozent, für die Telekom-Tochter T-Mobile US und Verizon ging es um mehr als sechs Prozent abwärts. SpaceX legte hingegen um zwei Prozent zu. Tech-Milliardär Musk betonte, man werde nun die USA komplett abdecken können. In dem Land gibt es grosse Abschnitte ohne mobiles Internet.
SpaceX wartet nun zunächst auf die Erlaubnis der Telekom-Aufsicht FCC, das Satelliten-Internet mit einem terrestrischen Netzwerk zu kombinieren. Verkäufer des Frequenzspektrums war die Investmentfirma Grain Management. Der Kaufpreis wurde zunächst nicht genannt./so/DP/he
(AWP)