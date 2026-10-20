In den ersten Wochen nach dem Börsengang stieg der Kurs - angetrieben unter anderem vom Interesse von Privatanlegern - bis auf gut 225 Dollar. Danach war die Aktie zwischenzeitlich unter den Ausgabepreis gerutscht. In einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel legte der Kurs um 1,5 Prozent auf rund 150 Dollar zu. SpaceX ist in den vergangenen Jahren unverzichtbar für das US-Raumfahrtprogramm geworden. Aktuell investiert die Firma in grossem Stil in die grosse Rakete Starship. Sie soll es deutlich günstiger machen, Nutzlast ins All zu bringen./so/DP/he