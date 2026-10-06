Laut der Nachrichtenagentur PA lautete der auf den Handys angezeigte Text: «Sehr geehrte Datenschutz- und IT-Verantwortliche von Asos, wir haben die Snowflake -Instanz vollständig kompromittiert. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, andernfalls werden wir es veröffentlichen.» Die Software Snowflake bietet Unternehmen eine Plattform, auf der sie grosse Mengen an Daten speichern, zusammenführen und analysieren können.