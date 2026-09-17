Schusswaffe besorgt, Kirche ausgekundschaftet

Der Mann teilt laut Bundesanwaltschaft die radikal-islamistische Ideologie der Terrormiliz «Islamischer Staat» (IS). Für die geplanten Anschläge soll er sich bereits eine Schusswaffe besorgt und die Kirche in Bremen ausgekundschaftet haben. Er konnte für seine Pläne eine weitere Person gewinnen, die aber noch unbekannt ist, heisst es weiter in der Mitteilung der obersten deutschen Strafverfolgungsbehörde. «Das Anwerben weiterer Personen scheiterte.»