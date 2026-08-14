Drohungen vor dem nächsten Winter

Derweil drohte das Verteidigungsministerium in Moskau in einem Telegram-Post, die Ukraine im Winter einzufrieren. Es veröffentlichte ein Bild, das fliegende Drohnen und den Schriftzug «Wie Schnee auf den Kopf» zeigt. Dazu wurde geschrieben: «Im Winter werdet ihr einfrieren.» Im vergangenen Winter hatte Moskau massiv die ukrainische Energieversorgung attackiert. Teilweise waren Millionen Menschen in dem Land bei zweistelligen Minusgraden ohne Strom, Wasser und Heizung. Das ukrainische Militär reagierte mit dem Bild einer Rauchsäule über einer Ölanlage in Russland. «Wir werden uns am Feuer russischer Raffinerien wärmen», hiess es.