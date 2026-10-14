Täter haben offenbar deutsche Pässe

Zwei Jugendliche mit deutschen Pässen seien am 12. Oktober in Bulgarien wegen des Terrorangriffs auf Starlink-Antennen festgenommen worden, berichteten bulgarische Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Ermittlung. Die mutmasslichen Täter im Alter von 21 und 20 Jahren hätten Migrationshintergrund, so der Bericht des Portals Faktor.bg. Die beiden waren dem Bericht zufolge legal durch den Grenzpunkt bei Kulata von Griechenland nach Bulgarien eingereist.