Le Pen fordert Durchgreifen gegen Randalierer

Le Pen hatte nach den Unruhen bei den Sozialprotesten am Wochenende ein härteres Durchgreifen der Behörden gefordert und von einer tiefgreifenden Vertrauens- und Autoritätskrise gesprochen. Für die Ausschreitungen machte sie die Regierung von Präsident Emmanuel Macron und die Einwanderungspolitik verantwortlich. Ob die Unruhen den Zuwachs in der Umfrage verursacht haben, lässt sich aus den Daten nicht ableiten, auch weil keine Fragen in Bezug auf die Ausschreitungen gestellt wurden.