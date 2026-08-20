Nach Berichten über Missstände auf einem seit Monaten im Nahen Osten eingesetzten US-Flugzeugträger ist nun ein weiterer Flugzeugträger der Marine in der Region im Einsatz. Die «USS George Washington» sei am Vortag angekommen, hiess es von dem für die Region zuständigen US-Kommando Centcom auf der Plattform X. Was das für die in die Kritik geratene «USS Abraham Lincoln» und die Besatzung bedeutet, war zunächst nicht klar.