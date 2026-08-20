In Berichten war unter anderem von Versorgungsengpässen, Problemen bei den Sanitäranlagen und einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit der Besatzung an Bord der «USS Abraham Lincoln» im Zusammenhang mit der Länge des Einsatzes die Rede gewesen - Besatzungsmitglieder hätten etwa versucht, über Bord zu springen. Das US-Militär wies die Berichte zurück. Laut CNN war der Austausch der Schiffe bereits vor den Beschwerden geplant.