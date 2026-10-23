Der Edöb erwartet von der Untersuchung, ein Gesamtbild über die Personendaten zu gewinnen, welche die betroffenen Pensionskassen dem Softwareunternehmen zur Verfügung stellten. Zudem gelte es, die rechtlichen Rahmenbedingungen dieser Datenübertragungen und deren tatsächliche Umsetzung sowie den Umfang der abgeflossenen Informationen zu klären.