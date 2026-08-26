Künftig zwei Optionen

Wer bereits eine noch gültige nicht biometrische Identitätskarte hat, kann damit den Angaben zufolge allerdings noch bis zum Ablaufdatum frei in der EU reisen. Personen, die ihre Identitätskarte erneuern lassen müssen oder die zum ersten Mal eine bestellen, empfiehlt der Bund die biometrische Identitätskarte, sofern sie in der EU reisen.