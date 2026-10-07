Nach Einschätzung von Michel besteht in Mittelthüringen ein recht gutes Jobangebot auch in der Logistik. Gemeint seien nicht nur grosse Logistiker, sondern auch Logistik-Bereiche von Industrieunternehmen. «Wir haben derzeit etwa 600 Stellen im engeren oder weiteren Logistikbereich.» Angebote gebe es beispielsweise in Apfelstädt im Kreis Gotha oder in Straussfurt im Kreis Sömmerda. «Das setzt Mobilität voraus.» Nach Schätzungen wohnen und leben etwa 80 Prozent der Ex-Zalando-Beschäftigten in Mittelthüringen./rot/DP/zb