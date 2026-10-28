Neuwahlen innerhalb von 90 Tagen: Führen alle drei Etappen nicht zu einer mehrheitsfähigen Regierungskoalition, löst sich das Parlament automatisch auf. In diesem Fall schliessen sich Neuwahlen innerhalb einer Frist von 90 Tagen an. Diese würden dann bis spätestens Mitte April 2027 fällig. Der amtierende Ministerpräsident Netanjahu bleibt bis dahin an der Spitze einer Übergangsregierung./cir/DP/mis