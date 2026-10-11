Was bedeutet der Diesel-Deal für Russland?

Die Vereinbarung bringt Moskau wieder ein Stück weiter auf die Weltbühne, wie schon das Treffen von Trump und Kremlchef Putin in Anchorage im vergangenen Jahr oder zuletzt die Einladung zum G20-Gipfel in den USA. Die Regierung in Moskau hob das Export-Verbot für Diesel teilweise auf. Der Beschluss ermöglicht es, sofort mehr als 300.000 Tonnen Diesel auf den Weltmarkt zu bringen. Im Laufe des Novembers soll laut Trump eine weitere halbe Million Tonnen Diesel freigegeben werden sowie eine Million Tonnen «sofort danach». Zuvor hatte Russland den Export von Diesel verboten, um der Spritknappheit im eigenen Land Herr zu werden. Infolge ukrainischer Drohnenangriffe kam es zu Engpässen in der Rohstoffmacht. Immer wieder gibt es lange Schlangen und Beschränkungen an Tankstellen - sogar in der Hauptstadt Moskau.