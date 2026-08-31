Syndicom: Erfolg für Mitarbeitende

Die massive Reduktion der angekündigten Kündigungen sei ein wichtiger Erfolg für die Mitarbeitenden. Sie zeige, dass Verhandlungen und Sozialpartnerschaft konkrete Verbesserungen ermöglichen könnten, teilte die Gewerkschaft Syndicom am Montag mit. Trotz dieses wichtigen Erfolgs bleibt die Situation für die Mitarbeitenden anspruchsvoll. Da die bis Ende 2028 wegfallenden Stellen nicht ersetzt werden sollen, steige die Belastung für die verbleibenden Mitarbeitenden.