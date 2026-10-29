Am Mittwoch hatte die Fed den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent beibehalten. Auch hier hatte eine grosse Mehrheit von Volkswirten trotz hoher Inflation stabile Zinsen erwartet - die Überraschung verkündete Fed-Chef Kevin Warsh erst auf einer Pressekonferenz. Er kündigte Sitzungen an, bei denen der Zentralbankrat nicht über den Zins entscheiden wird. Zwar sollen weiterhin acht Sitzungen im Jahr stattfinden. 2027 werde es allerdings eine Sitzung ohne Abstimmung über den Leitzins geben. 2028 dürfte es gar zwei von acht sein.