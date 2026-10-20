Saudi-Arabien will trotz Angriffen Stabilität ausstrahlen

Saudi-Arabien gerät durch die Angriffe der Huthi im Jemen, bei denen es unter anderem am Flughafen Riad Tote und viele Verletzte gab, zunehmend unter Druck. Das Land ist bemüht, trotz der wiederholten Attacken mit Drohnen und Raketen ein Image von Stabilität auszustrahlen. Der Verkehr am Flughafen Riad läuft wieder an, viele Fluggesellschaften meiden die saudische Hauptstadt wegen anhaltender Gefahren im Konflikt mit den Huthi aber weiterhin.