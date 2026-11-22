Auf einer Pressekonferenz am Freitag im Weissen Haus hatte Trump erneut seine «fantastische Beziehung» zu Putin betont - ungeachtet des seit fast fünf Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Auf die Frage, ob er glaube, dass Putin auch ein Freund Amerikas sei, wich der US-Präsident aus. Was Amerika betreffe, könne er keine Aussage machen.