Wadephul kontert

«Das Gegenteil ist richtig», sagte Wadephul vor Journalisten. «Wenn man wahltaktisch gedacht hätte, hätte man das vielleicht vermieden, weil es natürlich gerade in den Wahlkämpfen in Ostdeutschland zu vielen Diskussionen führt.» Im Kreis der EU-Kolleginnen und -Kollegen habe er sehr viel Unterstützung für die Massnahmen erfahren. Wie in Deutschland würden auch in zahlreichen anderen Ländern die russischen Botschafter einbestellt. Unter anderem haben Frankreich, die Niederlande und Finnland russische Vertreter in ihren Ländern einbestellt.