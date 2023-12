Der Aufsichtsrat habe sich in der Sitzung intensiv mit Vorstandsangelegenheiten befasst, aber noch keine Entscheidungen getroffen. Der Aufsichtsrat will demnach zunächst das Ergebnis einer von ihm in Auftrag gegebenen Untersuchung einer Anwaltskanzlei zur Verantwortung des Vorstands im Zusammenhang mit den bekannt gewordenen Straftaten abwarten. Der Bericht werde für Mitte Januar 2024 erwartet.