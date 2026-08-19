Vergangene Woche war der Pegel bei Kaub erstmals auf einen einstelligen Wert gesunken - was zu starken Einschränkungen der Schifffahrt führte. Kaub liegt im Mittelrheinabschnitt zwischen St. Goar und Budenheim bei Mainz. Der Flussabschnitt gilt als Nadelöhr für die Rheinschifffahrt.