Nach einem versuchten Brandanschlag auf das Gebäude des Drohnenherstellers Threod Systems in Estland hat die Regierung in Tallinn beschlossen, die Grenzen zu Russland zu schliessen. «Nach eindeutigen Beweisen dafür, dass der russische Militärgeheimdienst GRU einen Sabotageangriff auf ein estnisches Unternehmen der Verteidigungsindustrie angeordnet hat, wird Estland ab dem 1. Dezember alle estnisch-russischen Grenzübergänge schliessen», teilte Aussenminister Margus Tsahkna auf der Plattform X mit. Russland müsse erkennen, dass feindliche Handlungen gegen Estland «Konsequenzen nach sich ziehen». Finnland, Lettland und Litauen seien über die Entscheidung Estlands informiert worden.