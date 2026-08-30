«Ich möchte betonen, dass einmal mehr ein Ort, an dem Menschen friedlich zum Feiern zusammengekommen sind, zum Tatort eines Verbrechens wurde», sagte Egli am Sonntagabend vor den Medien.
«Es macht mich, uns alle, tief betroffen», so der Polizeivorsteher des Kantons Aargau weiter. «Die Gedanken von uns allen sind jetzt bei den Opfern, bei den Angehörigen und ihren Familien, bei allen, die diese schreckliche Nacht miterleben mussten.» Leider könne ein solcher Vorfall nicht nur in Grossstädten passieren, sondern auch in Aarau.
Es sei zum jetzigen Zeitpunkt «falsch, vorschnelle Schlüsse zu ziehen». Den man wisse noch nicht, wer für die Tat verantwortlich sei, und welches Motiv dahinterstecke, so Egli weiter. Es sei «entscheidend», dass die Ermittlungen sorgfältig und lückenlos geführt würden, sagte der Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI).
(AWP)