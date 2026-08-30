«Es macht mich, uns alle, tief betroffen», so der Polizeivorsteher des Kantons Aargau weiter. «Die Gedanken von uns allen sind jetzt bei den Opfern, bei den Angehörigen und ihren Familien, bei allen, die diese schreckliche Nacht miterleben mussten.» Leider könne ein solcher Vorfall nicht nur in Grossstädten passieren, sondern auch in Aarau.