Unmittelbar nach ihrer Zwangsräumung war die Rentnerin am 23. September ins Krankenhaus eingeliefert worden. Kurz vor ihrem Tod war eine Vereinbarung erzielt worden, die ihr die Rückkehr in die Wohnung ermöglicht hätte. Dazu kam es nicht mehr. Ihr Tod macht sie für viele zu einer Märtyrerin. «Die Immobilienspekulanten haben Maricarmen umgebracht», sagte die Sprecherin des spanischen Mieterverbandes, Alicia del Río, im spanischen Fernsehen.