Frankreich macht den Iran für Angriffe verantwortlich

Anfang vergangener Woche hatte Frankreich die iranischen Revolutionsgarden für die Hackerangriffe verantwortlich gemacht. Aussenminister Jean-Noël Barrot sprach von einem Angriff von beispiellosem Ausmass und beispielloser Aggressivität. «Es handelt sich um den ersten grossangelegten Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf französischem Staatsgebiet, und er stellt einen schwerwiegenden Verstoss gegen die Interessen der Nation und die Sicherheit der Französinnen und Franzosen dar», sagte er.