Kallas verwies dabei darauf, dass die Strafmassnahmen bereits bestehende Sanktionen im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm, mit schweren Menschenrechtsverletzungen und mit Einschränkungen der Freiheit der Schifffahrt ergänzen würden.
Bei den Vorfällen hatten Angreifer die Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühltruhen in Supermärkten aus der Ferne ansteigen lassen, sodass Ware verdarb. Mehrere europäische Länder waren von den Cyberattacken auf Kühl- und Gefriersysteme in Supermärkten und Lebensmittelbetrieben betroffen - neben Frankreich auch Belgien, Schweden und Deutschland.
Frankreich macht den Iran für Angriffe verantwortlich
Anfang vergangener Woche hatte Frankreich die iranischen Revolutionsgarden für die Hackerangriffe verantwortlich gemacht. Aussenminister Jean-Noël Barrot sprach von einem Angriff von beispiellosem Ausmass und beispielloser Aggressivität. «Es handelt sich um den ersten grossangelegten Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf französischem Staatsgebiet, und er stellt einen schwerwiegenden Verstoss gegen die Interessen der Nation und die Sicherheit der Französinnen und Franzosen dar», sagte er.
Der Iran wies hingegen die Vorwürfe zurück. Die Anschuldigungen seien ein «verantwortungsloser und lächerlicher Schritt», der das Ansehen des Landes beschädigen und seine Beziehungen zu anderen Staaten stören solle, hiess es in einer Erklärung des Aussenministeriums.
Gegen wen genau Sanktionen geplant werden, sagte Kallas zunächst nicht. Gegen die Revolutionsgarden gibt es bereits Strafmassnahmen. Sie sind zudem schon als Terrororganisation eingestuft./aha/DP/he
(AWP)