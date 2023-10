Nach den jüngsten Terroranschlägen in Belgien und Frankreich wollen die EU-Staaten die Aussengrenzen stärker schützen und bei der Strafverfolgung besser zusammenarbeiten. Alle einschlägigen Politikbereiche müssten mobilisiert werden, um die innere Sicherheit zu verbessern, hiess es in einer am Freitag in Brüssel verabschiedeten Erklärung der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Man müsse etwa Schmuggel bekämpfen und mit Ländern ausserhalb der EU zusammenarbeiten. Ausserdem sollen Informationen zu Straftätern rascher ausgetauscht werden.

27.10.2023 17:31