Selenskyj bangt um US-Hilfe - Witkoff sondiert in Moskau

Der Ton zwischen den USA und der Ukraine hatte sich in der Öffentlichkeit zuletzt verschärft. In den vergangenen Tagen hatte Trump unter anderem Dieselkäufe in Russland vereinbart. Zugleich stockten wichtige militärische Hilfsleistungen für die Ukraine. Kiew hatte zudem zuletzt mehrfach fehlende Warnungen vor dem Start ballistischer Raketen und Probleme beim Satelliteninternet-Dienst Starlink beklagt. Die Frühwarnsysteme funktionierten nun wieder, sagte Selenskyj. «Dafür sind wir der amerikanischen Seite dankbar.» Auch in Bezug auf Starlink sei er nach den Gesprächen optimistisch.