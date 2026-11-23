Huang war bis zu seinem Rücktritt der einzige Chef von Nvidia seit der Gründung vor mehr als 30 Jahren und das Gesicht der Firma. Analysten pflegten zu sagen, «Nvidia ist Jensen und Jensen ist Nvidia». Medienberichten zufolge hatte Nvidia nie eine Nachfolgeregelung und die Führungsstruktur war voll auf Huang zugeschnitten: Rund 60 Top-Manager berichteten direkt an ihn. Das machte Huang schwer zu ersetzen. Zugleich prahlte Huang oft damit, dass er viele Deals mit Geschäftspartnern per Handschlag abgeschlossen habe.