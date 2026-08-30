Bereits im vergangenen Jahr war Google ähnlich wie jetzt vorgegangen. Nach einem Vorstoss Trumps wurde US-Nutzern von Google Maps die zuvor als Golf von Mexiko bekannte Meeresbucht fortan als «Golf von Amerika» angezeigt. In Mexiko sehen die Menschen dagegen weiter Golf von Mexiko - also jenen Namen des Meerbusens an der Südküste der USA, der seit dem 16. Jahrhundert gebräuchlich ist. Nutzern in anderen Ländern werden beide Bezeichnungen angezeigt.