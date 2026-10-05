Nach dem Vorfall an einem US-Luftwaffenstützpunkt in Grossbritannien hat das Pentagon all seine Langstreckenbomber zurückbeordert. «Wir können nun bestätigen, dass alle US-Bomber, die auf dem Stützpunkt RAF Fairford stationiert waren, wieder an ihre Heimatstützpunkte in den Vereinigten Staaten zurückgekehrt sind», teilte ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums auf Anfrage mit.