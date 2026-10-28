Die Einreise in Argentinien sei in der Provinz Misiones in der Nähe der Iguazú-Wasserfälle auf dem Landweg und mit gültigen Reisedokumenten erfolgt, teilte die Behörde weiter mit. Noch bevor Genaueres über seine Absichten bekannt war, sagten die USA ihm und seiner Familie Visa zu. Ein US-Beamter bestätigte, dass ihnen die Einreise ermöglicht werde. Wohin, wie und wann Bolsonaro von Ecuador aus weiterreisen wollte, war zunächst nicht bekannt.