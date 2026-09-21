Das ehemalige Cyber-Ressort des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) sah sich seit 2001 mit Vorkommnissen und Meldungen konfrontiert. Unter anderem war die Rede von illegaler Datenweitergabe durch den NDB über die russische Cybersicherheitsfirma Kaspersky an russische Geheimdienste und einer Datenlöschung im grossen Stil.