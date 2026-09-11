Die Folgen könnten besonders schnell auf die Wirtschaft übergreifen, schreibt Migros-Bank-Ökonom Santosh Brivio am Freitag in einem Beitrag anlässlich des 25. Jahrestags der Anschläge in New York. Finanzmärkte seien heute eng vernetzt und Zahlungssysteme sowie Lieferketten stark von digitalen Infrastrukturen abhängig.
Würde etwa das Vertrauen in eine Bank durch einen Cyberangriff erschüttert, könnten Kunden ihre Gelder innerhalb kürzester Zeit digital abziehen. Brivio spricht von einem möglichen «Cyber Run» anstelle der früheren Schlange vor dem Bankschalter. Ein Ausfall wichtiger Zahlungssysteme könnte zudem Banken, Lohnzahlungen, Lieferanten, den Detailhandel und den Aussenhandel gleichzeitig treffen.
Für die Schweiz wäre ein solcher Schock besonders heikel. Zürich und Genf sind wichtige Finanz- und Handelsplätze, während Versicherer und Rückversicherer weltweit Risiken tragen und die Exportwirtschaft auf funktionierende internationale Lieferketten angewiesen ist. Ein grosser digitaler Schock könnte deshalb gleichzeitig die Finanzstabilität, den Franken, die Versicherungsbranche und die Auslandsnachfrage treffen.
9/11 wirkt wirtschaftlich bis heute nach
Brivio zieht dabei Parallelen zu den langfristigen Folgen des 11. Septembers 2001. Die Anschläge verursachten damals nicht nur enorme direkte Schäden. Sicherheitsmassnahmen, zusätzliche staatliche Institutionen sowie die Kriege in Afghanistan und Irak führten zu Kosten, die teilweise bis heute nachwirken.
Allein für New York wird der damalige wirtschaftliche Schaden auf 83 bis 95 Milliarden Dollar geschätzt. Einschliesslich langfristiger Veteranenleistungen und Finanzierungskosten werden die Kosten der Kriege nach 9/11 auf mehr als 8 Billionen Dollar veranschlagt. Gleichzeitig stieg die US-Staatsverschuldung von 53,3 Prozent der Wirtschaftsleistung im Jahr 2001 auf heute rund 101 Prozent. Allerdings sei dieser Anstieg keineswegs allein auf die Anschläge zurückzuführen.
Damit sei der finanzielle Spielraum für einen neuen grossen Schock heute geringer. Das strukturelle US-Budgetdefizit dürfte 2026 laut Brivio rund 6,3 Prozent erreichen. «Nicht jede Krise wird grösser. Aber die Reserve, mit der man ihr begegnet, wird kleiner.»
Die Schweiz steht nach Einschätzung des Ökonomen besser da. Mit einer Staatsverschuldung von rund 37 Prozent der Wirtschaftsleistung und in der Regel ausgeglichenen Budgets verfüge sie über ein finanzielles Polster. Vor den wirtschaftlichen Folgen eines globalen Cyber-Schocks würde sie dies allerdings nicht schützen.
to/ra
(AWP)