Allein für New York wird der damalige wirtschaftliche Schaden auf 83 bis 95 Milliarden Dollar geschätzt. Einschliesslich langfristiger Veteranenleistungen und Finanzierungskosten werden die Kosten der Kriege nach 9/11 auf mehr als 8 Billionen Dollar veranschlagt. Gleichzeitig stieg die US-Staatsverschuldung von 53,3 Prozent der Wirtschaftsleistung im Jahr 2001 auf heute rund 101 Prozent. Allerdings sei dieser Anstieg keineswegs allein auf die Anschläge zurückzuführen.