Es ist ein neuer Tiefpunkt: Im Rhein ist der Wert am Pegel bei Kaub am Freitagvormittag mit acht Zentimetern erstmals auf einen einstelligen Wert gesunken. «Es sind historisch niedrige Wasserstände, so niedrig waren wir noch nie, aber das sind wir schon seit paar Tagen», sagte ein Sprecher des Wasserstrassen- und Schifffahrtsamtes Rhein der Deutschen Presse-Agentur. Die Schifffahrt werde sehr stark eingeschränkt. «Mit allen Sekundärwirkungen - in die Logistikbranche, in die Industrie, in die Versorgung.»