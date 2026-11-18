Rund die Hälfte der befragten Hotels konnte ihre Einnahmen im Sommer gegenüber dem Vorjahr steigern, wie aus der am Mittwoch publizierten Lageeinschätzung des Branchenverbands Hotelleriesuisse hervorgeht. Bei je einem Viertel blieben die Umsätze stabil beziehungsweise gingen zurück.
Bergbetriebe profitieren von der Hitze
Besonders zufrieden zeigten sich die alpinen Betriebe. Die Hitze habe einen Teil der Gäste in höher gelegene und kühlere Regionen getrieben, schreibt der Verband.
In den Städten meldete hingegen rund ein Drittel tiefere Umsätze. Neben der anhaltenden Hitze hätten insbesondere Stornierungen und ausbleibende Neubuchungen aus dem Nahen Osten und Asien das Geschäft belastet, wird Verbandsdirektor Christian Hürlimann zitiert.
Die schwächere Nachfrage erhöhe den wirtschaftlichen Druck auf die städtischen Betriebe. Teilweise müssten diese ihre Preise senken und damit auf einen Teil ihrer Marge verzichten, heisst es weiter. Gleichzeitig stellten höhere Personal-, Waren- und Energiekosten die gesamte Branche vor Herausforderungen.
Verhaltene Erwartungen für den Winter
Die regionalen Unterschiede dürften sich auch im Winter fortsetzen. Zwar rechnen die Betriebe insgesamt mehrheitlich mit ähnlichen Umsätzen wie im Vorjahr. Die Stadthotellerie blicke jedoch verhalten auf die kommenden Monate und erwarte weiterhin Belastungen durch den Nahost-Konflikt, schreibt Hotelleriesuisse.
In den Bergen hänge der Geschäftsverlauf stark von Wetter und Schneelage ab. Zugleich entschieden sich die Gäste zunehmend kurzfristig für eine Buchung und orientierten sich dabei an den aktuellen Bedingungen, sagte Hürlimann. Dies erschwere den Betrieben die Planung.
an/to
(AWP)