Der Krieg zwischen den USA und dem Iran hat in den Golfstaaten bisher Sachschäden von rund 200 Milliarden Dollar verursacht. Bis 2030 könnten sich die gesamten wirtschaftlichen Verluste auf 790 Milliarden Dollar summieren, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Kreditversicherers Allianz Trade hervorgeht.