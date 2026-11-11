Die USA und Israel hatten Ende Februar Angriffe auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit einer Blockade der Strasse von Hormus und Angriffen auf verbündete Staaten der USA in der Golfregion.
Laut dem Bericht wurden mehr als 80 Energieanlagen beschädigt, vor allem in Kuwait, Katar und Bahrain. Ein Drittel davon erlitt schwere Schäden. Auch der Tourismus und die Immobilienbranche leiden unter dem Krieg.
Die gesamten wirtschaftlichen Verluste bis 2030 entsprechen laut Allianz Trade rund 5,9 Prozent der Wirtschaftsleistung der sechs Golfstaaten Saudi-Arabien, Oman, Katar, Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate und Kuwait. Dabei handelt es sich um die Differenz zwischen der ursprünglich erwarteten und der nun prognostizierten Wirtschaftsleistung von 2026 bis 2030.
Die Staaten dürften zudem ihre Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung bis 2030 auf insgesamt 380 bis 400 Milliarden Dollar erhöhen. Allianz Trade warnt in diesem Zusammenhang vor einer stark steigenden Verschuldung.
(AWP)