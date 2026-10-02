Eine Minderheit um Leo Müller (Mitte/LU) wollte es gleich halten. Es gebe bereits viele Möglichkeiten, Läden sonntags zu öffnen, sagte er. Und auch junge Menschen hielten es nicht für nötig, an sieben Tagen die Woche einkaufen zu können. Und das Einkaufsvolumen vergrössere sich ja nicht, es verteile sich einfach auf mehr Tage.