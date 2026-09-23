Eventuell Fortsetzung am Dienstag

Der Nationalrat hat zu entscheiden, welche Abstimmungsempfehlung er in Sachen Volksinitiative er dem Volk abgibt und ob er auf den Gegenvorschlag des Bundesrats eintritt und ihn gutheisst oder nicht. Ob er das noch am Mittwoch tun würde, war am Nachmittag offen.