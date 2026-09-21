Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider sagte im Rat, erst vor kurzem habe der Bundesrat der zuständigen Ständeratskommission eine Verschärfung des LMG vorgelegt. Dies im Sinn, dass Online-Webseiten - mit einem Kontaktpunkt in der Schweiz - gesperrt werden könnten, wenn sie immer wieder nicht konforme Waren anböten. Die fünf Motionen gehen nun noch in den Ständerat.