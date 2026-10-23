Graber ist seit fünf Jahren Nationalrat. 2024 hatte er für Schlagzeilen gesorgt, als er sich zusammen mit Fraktionschef Thomas Aeschi im Bundeshaus den Anweisungen von Bundespolizisten widersetzt hatte und es zum Gerangel gekommen war.
Im Interview rechnet sich der Oberwalliser durchaus Chancen aus, auf das SVP-Ticket zu kommen. Dass er bei einer Wahl in den Bundesrat die Romands verdrängen würde, sei für ihn kein Problem. Vorübergehende Ungleichgewichte zwischen den Sprachregionen könne es geben, ausserdem habe er einen starken Bezug zum französischsprachigen Unterwallis.
Zusammen mit Michael Graber haben sich mittlerweile fünf Kandidierende auf das SVP-Ticket gesetzt. Neben der Genfer Nationalrätin und einzigen Frau, Céline Amaudruz, sind das der ehemalige SVP-Präsident Marco Chiesa aus dem Tessin, der Berner Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg und der Solothurner Nationalrat Rémy Wyssmann.
(AWP)