Lob kam von Ernst Wandfluh (SVP/BE). Der Bundesrat habe rasch geholfen, sagte er und nannte die Gelder für Landwirtschaft und Wald sowie den erleichterten Import von Futter. Das Ratskollegium solle bedenken, ob eine Debatte über die Hitze für das Fernsehen geführt werden solle oder aber damit sich wirklich etwas ändere.