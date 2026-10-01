In einem zweiten Bundesbeschluss sprach sich der Rat zudem dafür aus, die Verpflichtungsfrist für Finanzhilfen an Sportanlagen von nationaler Bedeutung um zwei Jahre bis 2029 zu verlängern. Dieser Schritt verursacht keine Mehrkosten: Es geht um bereits bewilligte Projekte, bei denen es zu Verzögerungen in der Umsetzung kam. Auch mit diesem Punkt muss sich nun der Ständerat befassen.