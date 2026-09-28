Mit 118 zu 74 Stimmen ohne Enthaltungen hiess die grosse Kammer die beiden Zusatzkredite gut. Sie folgte damit dem Antrag der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates (Urek-N). Die Nein-Stimmen kamen von SP, Grünen und GLP.
Gut 31 Millionen Franken sind für das Kraftwerk in Monthey vorgesehen. Die Finanzkommission des Nationalrats (FK-N) wollte die Vorlage zur Überarbeitung an den Bundesrat zurückweisen. Sie hatte mit ihrem Rückweisungsantrag allerdings keinen Erfolg. Als Nächstes muss sich der Ständerat mit der Sache befassen.
(AWP)