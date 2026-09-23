Der Bundesrat stellte sich ohne Erfolg gegen den Vorstoss. Er wandte ein, der Zugewinn an Sicherheit wäre vernachlässigbar. Man gehe davon aus, dass in drei Jahren praktisch alle Lastwagen mit Tote-Winkel-Assistenten ausgestattet seien, wenn man «die natürliche Entwicklung laufen lasse», erklärte Verkehrsminister Albert Rösti. Dies, da schwere Motorfahrzeuge durchschnittlich sieben bis acht Jahre im Einsatz seien und für neue Lastwagen der Einbau entsprechender Systeme bereits Pflicht sei.