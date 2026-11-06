Die Aussenpolitische Kommission der grossen Kammer (APK-N) beantragt dem Nationalrat mit 16 zu 9 Stimmen, den Bundesbeschluss zur Erasmus-Beteiligung im Jahr 2027 ohne Änderungen gutzuheissen. Das teilten die Parlamentsdienste am Freitag mit. Zuvor hatte die Kommission über mehrere Nichteintretensanträge zu befinden.