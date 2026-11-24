Der Entscheid der Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) für eine Eigenkapitalquote von neunzig Prozent fiel knapp aus, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Mit 13 zu 12 Stimmen sprach sich eine knappe Mehrheit dafür aus. Die starke Minderheit wollte die Quote bei achtzig Prozent festlegen. Eine weitere Minderheit plädierte für eine Eigenmittelunterlegung von 75 Prozent - diese scheiterte mit 12 zu 8 Stimmen bei 5 Enthaltungen.
Mit 17 zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung lehnte es die WAK-N schliesslich ab, dem Bundesrat zu folgen, der eine hundertprozentige Unterlegung beantragt hatte. Heute muss die UBS Auslandstöchter zu rund 45 Prozent mit hartem Eigenkapital unterlegen. Für weitere 17 Prozent kann sie auf sogenanntes zusätzliches Eigenkapital (AT1) zurückgreifen.
Bereinigung bis Ende Jahr möglich
Das Ringen um die Verschärfung der UBS-Eigenmittelvorschriften geht damit in die entscheidende Runde. In der Wintersession vom Dezember wird sich der Nationalrat damit befassen. Folgt er dem Ständerat, wäre das Geschäft unter Dach und Fach. Schafft er Differenzen, würden diese voraussichtlich erst in der Frühjahrssession 2027 bereinigt.
Ob die öffentliche Diskussion um die Kapitalisierung der systemrelevanten Grossbanken damit abgeschlossen wird, ist zudem noch nicht sicher. Sollte ein Referendum ergriffen werden, so würde das letzte Wort beim Stimmvolk liegen.
Die Erwartungen, dass es im Schweizer Parlament noch zu einer signifikanten Abmilderung der Eigenkapitalvorschriften für die UBS kommt, sind allerdings mit dem neusten WAK-N-Beschluss geringer geworden. Selbst die UBS-Führung soll sich gemäss Medienberichten mittlerweile auf deutlich erhöhte Kapitalvorgaben einstellen. Für die UBS würde die Variante des Ständerats und der Nationalratskommission einen zusätzlichen Kapitalaufwand von etwa 16 Milliarden Dollar bedeuten.
(AWP)