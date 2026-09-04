Der Ständerat hatte das Bundespersonalrecht in der Sommersession entsprechend angepasst, gegen den Willen des Bundesrats. Mit 21 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen beantragt nun auch die Staatspolitische Kommission des Nationalrats (SPK-N) ein Ja zur Vorlage, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Damit wird die Beratung im Plenum während der Herbstsession wohl zu einer Formsache.