Ausserdem soll der Bund bei der Internationalen Zusammenarbeit zugunsten der Armee sparen, und die Kantone sollen weniger Geld aus der Bundessteuer erhalten. Im Dezember wird der Nationalrat entscheiden. Der Ständerat hatte im Herbst ein Mischkonzept mit mehr Mehrwertsteuer und zusätzlichen Geldquellen beschlossen.