Klares Bekenntnis zu Bilateralen

Nach Anhörungen von Expertinnen, Sozialpartnern und Kantonen trat die Kommission mit 15 zu 9 Stimmen bei einer Enthaltung auf den zentralen Stabilisierungsteil des Pakets ein, wie die Parlamentsdienste am Mittwoch mitteilten. Es ist davon auszugehen, dass die Nein-Stimmen allesamt von Mitgliedern der SVP-Fraktion stammen. Diese lehnt das EU-Paket grundsätzlich ab. Von den übrigen 16 APK-N-Mitgliedern aus den anderen Fraktionen gab es nur eine Enthaltung zum Eintreten.